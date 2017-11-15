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ÇOKSEV, İÜ Çocuk Onkoloji-Hematoloji Servisini yeniledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji-Hematoloji Servisi, Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği (ÇOKSEV) tarafından yenilendi.ÇOKSEV'den yapılan açıklamada, servisin, Türkiye'de yılda...

ÇOKSEV, İÜ Çocuk Onkoloji-Hematoloji Servisini yeniledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji-Hematoloji Servisi, Çocuk Kanserleri Sevgi ve Dayanışma Derneği (ÇOKSEV) tarafından yenilendi.

ÇOKSEV'den yapılan açıklamada, servisin, Türkiye'de yılda en fazla çocuk kanseri tedavisinin başarıyla yapıldığı merkezlerden biri olduğu belirtildi.

Servisin 1990'dan beri aktif olarak hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, pediatrik kanserlerin multidisipliner prensiplerle izlenip, güncel gelişmelerle tedavi edildiği 12 yataklı servise yılda yaklaşık 100-120 yeni tanı konmuş çocuğun getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve ÇOKSEV Derneği Başkanı Prof. Dr. Rejin Kebudi, 2001'de kurulan derneğin gönüllü annelerle önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, bu çalışmalar kapsamında hem çocukların hem ailelerin hem de servis, poliklinik ve okulun birçok gereksinimlerinin karşılandığını vurguladı.

Yatan hastaların ve ailelerinin güncel tedavileri, en hijyenik ve en rahat ortamda alabilmeleri için servisin ÇOKSEV Derneği ve hayırseverlerin desteğiyle yenilendiğini anlatan Kebudi, katkısı olanlara teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk Onkoloji-hematolojiÇOKSEV
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