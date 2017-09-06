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Çölyak hastalarına mutfak atölyesi

- Eskişehir'de yaşayan çölyak hastalarının glütensiz ekmek ve un gereksinimini kar amacı gütmeden karşılayan Büyükşehir Belediyesi, çölyaklılar için mutfak atölyesi de hazırladı

Çölyak hastalarına mutfak atölyesi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastaları için mutfak atölyesi oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşamlarını glütensiz ürünlerle sürdürmek zorunda olan çölyak hastaları, kendilerine özgün yemeklerin nasıl yapıldığını uzman aşçıdan öğrenecek.

Çölyak hastalarının glütensiz ekmek ve un gereksinimini kar amacı gütmeden karşılayan Büyükşehir Belediyesinde, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca düzenlenen mutfak atölyesi 3 gün sürecek.

Engelli birimi tarafından hazırlanan mutfak atölyelerinde çölyak hastası yetişkinler 2 gün, çocuklar ise 1 gün glütensiz unla yiyecekler hazırlamayı öğrenecek. Büyükler uzman aşçıdan simit, ramazan pidesi, ekmek, baklava ve profiterol, çocuklar ise simit, süt dilimi, susamlı çubuk, pestil ve profiterol yapmayı tecrübe edecek.

Çölyak hastalarına yönelik mutfak atölyesi, Engelli Gündüz Bakım Merkezinde 11-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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çölyak HastalarıEskişehir Büyükşehir BelediyesiGlütensiz Ekmek
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