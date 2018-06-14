Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji spor Bursa dünya bilim
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Comcast'ten Fox için 65 milyar dolarlık teklif

- ABD'li Comcast, 21st Century Fox'u satın almak için 65 milyar dolarlık teklif verdiğini bildirdi

Comcast'ten Fox için 65 milyar dolarlık teklif


NEW YORK (AA) - Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'u satın almak için 65 milyar dolarlık teklif verdiğini duyurdu.

Comcast'ten yapılan açıklamada, şirketin 21st Century Fox için geçen sene yaptığı yaklaşık 60 milyar dolarlık teklifin reddedildiği hatırlatılarak, Walt Disney'in aralık ayında 21st Century Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar teklif ettiğine vurgu yapıldı.

21st Century Fox'un satışı için Comcast'in Walt Disney'den daha iyi bir teklif yaptığının vurgulandığı açıklamada, hisse değeri bazında Comcast'in yeni teklifinin Walt Disney'inkinden yüzde 19 daha yüksek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 21st Century Fox yönetim kurulu üyelerinin Walt Disney'in teklifini 10 Temmuz'da oylayacakları belirtilirken, Comcast'in bu tarihten önce yeni teklif hakkında 21st Century Fox'tan yanıt almayı umduğu kaydedildi.

Uzmanlar, dün ABD'li bir federal yargıcın telekomünikasyon devi AT&T ile medya devi Time Warner'ın 85,4 milyar dolarlık birleşmesine onay verdiğine işaret etti.

Söz konusu onayın ardından Comcast'in 21st Century Fox için teklifini artırdığını ifade eden uzmanlar, medya sektöründe dev şirketlerin satın alma yoluyla piyasada rekabet gücünü korumayı ve pazar payını yükseltmeyi hedeflediğini vurguladı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
21st Century FoxAT&TComcastTime WarnerWalt Disney
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5