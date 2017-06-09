Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Comdata Group, Fransız Izium Group'u bünyesine katıyor

- Satın alma sürecinin, Ağustos 2017'de tamamlanması bekleniyor

Comdata Group, Fransız Izium Group'u bünyesine katıyor

İSTANBUL (AA) - Telekomünikasyon, enerji ve hizmetler, finans ve medya pazarlarındaki en büyük şirketlerin dış kaynak kullanımı konusunda önde gelen iş ortağı Comdata Group, Fransız Izium Group’u bünyesine katıyor.

Comdata Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 5 binden fazla çalışanıyla müşteri deneyimi yönetimi, satış, tahsilat çözümleri, elektronik doküman yönetimi ve arşiv hizmetleri alanlarında 80 markaya hizmet veren Comdata Türkiye’nin de bağlı olduğu Comdata Group, Avrupa’da büyümeye devam ediyor.

Yeni bir satın alma operasyonuna imza atan Comdata Group, 6 bin çalışanı ve yıllık 180 milyon avroluk cirosuyla Avrupa’da sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Fransız Izium Group’u bünyesine kattı.

Ağustos 2017’de tamamlanması beklenen süreçle birlikte Comdata Group tarafından satın alınan Izium Group, geniş bir müşteri tabanına danışmanlık, tele satış, müşteri hizmetleri, tahsilat ve teknik yardım gibi geniş bir hizmet portföyü sunuyor.

Comdata Group, İspanya merkezli Digitex’in satın alınması ile Avrupa’nın üçüncü büyük dış kaynak kullanımı sağlayan şirketi haline gelirken, Türkiye'deki yatırımlarına da ara vermedi.

Win Türkiye’nin grup bünyesine katılmasıyla dış kaynak çağrı merkezi sektöründeki yerini güçlendiren Comdata Türkiye, hizmet çeşitliliğini de artırmıştı. Win’in satın alınmasıyla finans ve sigorta sektöründe daha geniş bir müşteri portföyüne hizmet vermeye başlayan şirket, pazardaki konumunu güçlendirerek sektör odaklı çözümlerini çeşitlendirdi.

Son satın alma operasyonu ile beraber 40 bin çalışana ulaşan Comdata Group, gelecek dönemde Avrupa’da büyümeye devam edecek.




İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Comdata GroupIzium Group
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5