İSTANBUL (AA) - Telekomünikasyon, enerji ve hizmetler, finans ve medya pazarlarındaki en büyük şirketlerin dış kaynak kullanımı konusunda önde gelen iş ortağı Comdata Group, Fransız Izium Group’u bünyesine katıyor.

Comdata Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 5 binden fazla çalışanıyla müşteri deneyimi yönetimi, satış, tahsilat çözümleri, elektronik doküman yönetimi ve arşiv hizmetleri alanlarında 80 markaya hizmet veren Comdata Türkiye’nin de bağlı olduğu Comdata Group, Avrupa’da büyümeye devam ediyor.

Yeni bir satın alma operasyonuna imza atan Comdata Group, 6 bin çalışanı ve yıllık 180 milyon avroluk cirosuyla Avrupa’da sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Fransız Izium Group’u bünyesine kattı.

Ağustos 2017’de tamamlanması beklenen süreçle birlikte Comdata Group tarafından satın alınan Izium Group, geniş bir müşteri tabanına danışmanlık, tele satış, müşteri hizmetleri, tahsilat ve teknik yardım gibi geniş bir hizmet portföyü sunuyor.

Comdata Group, İspanya merkezli Digitex’in satın alınması ile Avrupa’nın üçüncü büyük dış kaynak kullanımı sağlayan şirketi haline gelirken, Türkiye'deki yatırımlarına da ara vermedi.

Win Türkiye’nin grup bünyesine katılmasıyla dış kaynak çağrı merkezi sektöründeki yerini güçlendiren Comdata Türkiye, hizmet çeşitliliğini de artırmıştı. Win’in satın alınmasıyla finans ve sigorta sektöründe daha geniş bir müşteri portföyüne hizmet vermeye başlayan şirket, pazardaki konumunu güçlendirerek sektör odaklı çözümlerini çeşitlendirdi.

Son satın alma operasyonu ile beraber 40 bin çalışana ulaşan Comdata Group, gelecek dönemde Avrupa’da büyümeye devam edecek.