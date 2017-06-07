Comey'den Kongreye:

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, perşembe günü Kongrede vereceği ifade, Trump ile arasındaki "gerginliğin" sebeplerini anlatacak.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Comey'nin yarın komite önünde vereceği yazılı ifadeyi kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre Comey, komite önünde, Trump'ın "kendisinden sadakat beklediğini" söylediğini, buna karşılık kendisinin herhangi bir tepki vermediğini dile getirecek.

Söz konusu yazılı ifadede Comey, "Başkan, 'Sadakate ihtiyacım var, sadakat bekliyorum' dedi. Buna karşılık hareket etmedim, konuşmadım ya da yüz ifademi değiştirmedim. Sadece birbirimize sessizlik içinde baktık." ifadelerine yer verdi. Comey, bu olayın 27 Ocak tarihindeki bir yemekte gerçekleştiğini belirtti.

FBI'ın Beyaz Saray ve ABD Başkanı karşısında bağımsız olması beklenirken Trump'ın bağlılık beklediğini söylediği iddiası, Comey komite önüne çıkmada Amerikan kamuoyunda tartışılmalara neden oldu.

- Flynn iddiası

Ayrıca Comey, 14 Şubat'taki bir başka görüşmede Trump'ın kendisinden, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı sona erdirmesini istediğini de dile getirecek.

İfadenin ilgili bölümünde Comey, "Başkan, Flynn'in Ruslarla görüşmesi bağlamında yanlış bir şey yapmadığını defalarca söyledi. Ayrıca, 'Umarım Flynn'in yoluna gitmesi için önündeki seçeneği görüyorsundur; o iyi bir adam, umarım bunun sona ermesine izin verirsin.' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca ifadeye göre Comey, Trump'ın isteklerini halihazırda yürüyen bir soruşturmaya karıştırmanın doğru olmayacağı konusunda FBI yönetiminin kendisiyle mutabık olduğunu ve aksi yöndeki taleplerin "endişe verici" olduğunu anlatacak.

- 10 Mayıs'tan sonraki ilk halka açık oturum

Kamuya açık yapılacak oturumda Comey'e, hem görevine son verilmesi hem de Rusya soruşturması kapsamındaki iddialarla ilgili soruların yöneltilmesi bekleniyor.

Amerikan kamuoyunun yanıtlarını merak ettiği sorularla ilgili ilk kez canlı yayınlanacak bir oturumda konuşacak Comey'nin söyleyeceklerinin Rusya soruşturmasının gidişatını önemli ölçüde etkileyebileceği ifade ediliyor.

Trump, Comey'nin görevine 10 Mayıs tarihinde son vermiş, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın 1 numarasının değişmesi, ABD kamuoyundaki Rusya tartışmalarını alevlendirmişti.