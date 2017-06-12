Çömlek atölyelerinde ramazan mesaisi

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'nın el sanatları ile ünlü Avanos ilçesindeki çömlek atölyelerinde ramazan bereketi yaşanıyor.

Çeşitli yörelerde etli yemeklerin yapımında kap olarak kullanılan güveç ve testi siparişleri, çanak ustalarının ek mesai yapmasına neden oluyor.

İlçedeki atölyesinde üretim yapan çanak ustası Fatih Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında güveç ve testi siparişlerinin hissedilir derecede arttığını belirtti.

Talepleri karşılamak için yoğun mesai yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Doğan, "Ramazanda yoğun olarak tek kullanımlık testi kebabı çömleklerinin yanı sıra, su testileri ve güveç siparişleri geliyor. Gece gündüz talepleri karşılamak için çalışıyoruz." dedi.

İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfağında yoğun olarak kullanılan çömlek, güveç ve testilerin büyük kısmının Avanos'taki atölyelerden karşılandığını aktaran Doğan, iftar öncesi ve sonrası olmak üzere iki vardiya halinde çalıştıklarını kaydetti.

Doğan, "Farklı dönemlerde farklı ürünlerin talepleri artıyor. Ramazan dolayısıyla güveç ve testi kebabı için kullanılan çömleklerin yanı sıra suyu serin tutan toprak testilere talep artışı var. Avanos’ta üretilerek ülkenin dört yanına gönderiliyor." diye konuştu.