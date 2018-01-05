ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Acer:

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) mücadeleye ilişkin, "Kim zararlı unsurların uzantısı haline gelmişse üniversitemizden temizlenmesine gayret gösterdik. 2017 yılı bu anlamda soruşturmaların büyük oranda yapıldığı, üniversitemizin büyük bir temizlik sürecinin tamamlandığı bir yıl oldu." dedi.

Prof. Dr. Acer, Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki restoranda düzenlenen toplantıda, üniversitenin 2017 yılını değerlendirdi.

Akademik çalışmaların desteklenmesi, kalitenin yükseltilmesi, yapısal ve fiziksel ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Acer, geçen yıl da FETÖ ile ilgili soruşturmalara devam ettiklerini bildirdi.

Acer, ÇOMÜ'nün 2011-2015 yılları arasında FETÖ yapılanmasında talihsiz bir dönem yaşadığını, kurumun bu yapının yuvalandığı birkaç üniversiteden biri olduğunu belirtti.

- "Büyük bir temizlik sürecinin tamamlandığı yıl oldu"

FETÖ ile mücadelede etkin sürecin devam ettiğini vurgulayan Acer, şöyle konuştu:

"Kim zararlı unsurların uzantısı haline gelmişse üniversitemizden temizlenmesine gayret gösterdik. 2017 yılı bu anlamda soruşturmaların büyük oranda yapıldığı, üniversitemizin büyük bir temizlik sürecinin tamamlandığı yıl oldu. Oluşturduğumuz soruşturma komisyonları halen çalışmalarına devam ediyor. Komisyonlar lağvedilmiş değil. Halen inceledikleri hususlar var. Bu hep böyle olacak. Kimin gerçekten başta FETÖ olmak üzere, bu tür yapılarla başka terör yapılanmalarıyla ilişkisi olduğu tespit edilirse hepsi bu komisyonlardaki soruşturmalar marifetiyle tespit edilip üniversitemizle ilişiği kesilecektir."

- "328 kişiyle üniversitemizin ilişiğini kestik"

Acer, ÇOMÜ'nün daha önceki dönemde yaşadığı bu talihsizliği üzerinden atabilmiş bir üniversite olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bu çok dikkat ve çaba gerektiren olağanüstü bir dönemdi. Halen daha içinde bulunduğumuz bir dönem bu. Rakamlar gerçekten büyük. 207 öğretim elemanı, 77 idari personel üniversitemizden ihraç oldu. Toplamda şirket çalışanlarıyla beraber 328 kişiyle üniversitemizin ilişiğini kestik. Şunu kimse iddia edemez; ben de dahil olmak üzere 'ÇOMÜ, bu yapıyla ilişkili olan, bir iltisakı, üyeliği olan herkesi tespit ettik ve üniversitemizle ilişiğini kestik.' diyemeyiz. Bunu diyebilmemiz için yargı süreçlerinin büyük oranda sonuçlanması, bu bilgilerin ortaya çıkması gerekiyor."

Bütün bunların, bundan sonra yeni durumların ortaya çıkmayacağı anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Acer, "Ama biz elimizdeki bilgiler bağlamında hem üniversitemiz içerisinden hem de devletin ilgili kurumlarından bize gelen bilgiler anlamında ne elde edebildiysek ne mevcutsa onun üstüne gerekeni yaptık ama dediğim gibi yani bu yüzde 100 sonuçlanmış bir süreçtir diyemeyiz." değerlendirmesini yaptı.