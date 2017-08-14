ÇOMÜ'de 2017-2018 akademik yılı ilk kayıt töreni

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, "ÇOMÜ bu sene en çok tercih edilen üniversitelerden birisi olduğunu gösterdi. Fakültelerde yüzde 95 dolulukla kayıtlar yapılıyor." dedi.

Prof. Dr. Acer, ÇOMÜ 2017-2018 akademik yılı kapsamında Sağlık Yüksekokulunda düzenlenen ilk kayıt töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin başarı grafiğinin her geçen gün arttığını söyledi.

ÇOMÜ'nün bu sene en çok tercih edilen üniversitelerden birisi olduğunu gösterdiğini belirten Acer, şunları kaydetti:

"Fakültelerde yüzde 95 dolulukla kayıtlar yapılıyor. Bundan sonra ek yerleştirmeler var ama fakültelerdeki kontenjanların tamamı dolmuş oldu. Yüksekokullarda tüm Türkiye'de şöyle bir sıkıntı oldu, eskiden meslek liselerinden sınavsız geçiş hakkı vardı. Bu sene kaldırıldı. Sınav ve puanla yerleştiriliyor. Yüksekokulların bazı kontenjanları bu nedenle boş kaldı. Bir sonraki tercihlerde yüksekokulların kontenjanlarının tamamı dolmuş olacak."

Acer, ÇOMÜ'yü çok başarılı öğrencilerin tercih ettiğini vurgulayarak, "İlk 10 bin öğrenci arasından 300'e yakını ÇOMÜ'yü tercih etti. Özellikle Tıp ve Eğitim Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu çok tercih edilen yerler oldu." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Acer, daha sonra akademik yılın ilk kaydını yaptı. Acer, Sağlık Yüksekokulunun Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'ne kaydını gerçekleştirdiği Havva Acar'a eğitim hayatında başarı diledi.

Acar ise Çanakkale ve ÇOMÜ'de olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Törene, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden ve Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi ile akademik personel katıldı.