Contemporary Istanbul 14 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Akbank'ın desteğiyle çağdaş sanatın en iyi örneklerini İstanbul'da bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Istanbul (CI) 14 Eylül'de başlayacak.

Bu yıl birçok sanat kurumunun ve galerisinin sergileriyle eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlik kapsamında, 42'si yabancı, toplam 73 galeriyle yaklaşık bin 500 sanat eseri sanatseverlerle buluşacak.

The Sofa Hotel’de gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, fuarın 12. yılının olduğuna işaret ederek, "Çağdaş sanat biliyoruz ki çok hızlı büyüyor, büyüme içinde. 2017'ye baktığımızda 80 milyar dolara yakın bir pazar. Modern ve çağdaş sanatın bir arada olduğu bir pazardan söz ediyoruz. Bunun yüzde 89'u ilginç bir şekilde 3 ana şehirde, ana merkezde toplanıyor. Birinci pazar olan New York yüzde 38'ini alıyor. Yüzde 27'sini Londra, yüzde 24'ünü ise Çin pazarı alıyor. Geriye sadece yüzde 11 kalıyor ve biz de o yüzde 11'in içindeyiz." dedi.

Güreli, dünyada siyaset ve ekonomide çok büyük değişiklikler yapıldığını vurgulayarak, "En çok dikkat ettiğimiz husus, çok hızlı değişen dünyayı yakından izlemek ve onunla paralel kalabilmek çok önemli. İkinci olarak da CI'da büyümek değil, kalitesini geliştirmek, niteliğini artırmak ve bir anlamda da çok sayıdaki sanat fuarlarının içinden ayrışmak ve öne çıkmak. Bizim hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

- "Nitelikli fuar, aynı zamanda iyi satış yapılan fuardır"

Nitelik ve kaliteyi yukarı çekmenin önemine dikkati çeken Güreli, iyi ve nitelikli fuarın aynı zamanda iyi satış yapılan fuar olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:

"Mutlaka satış yapılması gerekir. Galerilerin, fuarın son gününde buradan mutlu ayrılmaları gerekir ki devamlılık kalitesini ortaya koyalım. Devamlılık kalitesi diye bir mevhum var ve çok kıymetli. Biz 2016'da devamlılık kalitesi ve niteliği adına fuarımızı çok zor şartlarda gerçekleştirdik. Geçen sene içinde bulunulan zor durum, yaşanan darbe girişimi ve onun yanında birçok terör olayı neticesinde fuarın devamlılık kalitesini korumak adına her şeyi göze alarak 2016'da da fuarı gerçekleştirdik."

Ali Güreli, sene içinde çeşitli parklarda halk sergileri yapmayı planladıklarını sözlerine ekleyerek, "İstanbul'un ihtiyacı olan bir husus bu. İstanbul'un parklarında ve büyük meydanlarda sanat eksik. Bunları zaman içinde tamamlamak adına biz de çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

CI'ın dışında yapılacak etkinliklerle birlikte bugünden itibaren İstanbul'da bir sanat şöleni yaşanacağını vurgulayan Güreli, "Gerçekten ilk kez gerçekleşecek. İstanbul'da bu kadar kuvvetli, içerikli ve yaygın, kanaatimce dünyada da eşi benzeri olmayan bir sanat şöleni yaşayacağız. (Etkinlik) Bugün sanat galerilerinin açılışlarıyla başlıyor. CI ile paralel kalmak adına bu hafta 19 galeri özel sergilerini açıyor." dedi.

- "Farklı düşünmeyi öğrenmek gerekiyor"

İcra Kurulu Üyesi Prof. Hasan Bülent Kahraman da CI'ın belli bir fonksiyon düzeyine ulaşmasının ardından İstanbul'un farklılaştığını ifade ederek, "CI İstanbul'dan önceki ve sonraki İstanbul, birbirinden ayrı iki varlıktır. Bu yıldan itibaren de büsbütün değişecektir. Yani fuar bittikten sonraki İstanbul, fuardan önceki İstanbul'dan kesin olarak farklıdır. İstanbul'da bugün üretilen sanat, 30 senesini fiilen bu işe vermiş birisi olarak beni heyecanlandıracak mertebededir. Eksiklerimiz vardır. Ben onları da biliyorum ama onların giderilmesinde CI İstanbul'un ne kadar fonksiyonel olduğu da ortadadır." değerlendirmesinde bulundu.

Farklı düşünmeyi öğrenmenin gerekli olduğunun altını çizen Kahraman, şu bilgileri verdi:

"Koleksiyon sadece yüksek estetiğin belirlediği bir tercihin, belli bir parasal güçle, içe dönük olarak biriktirilmesi değildir. Bugün koleksiyon, toplumsal ve kültürel bir değerdir. Türkiye'nin hala en büyük eksiği, koleksiyon çekirdeğinden dönüşmüş büyük müzelerinin olmamasıdır. Bu hala devam eden bir süreçtir."

Etkinliğin 2017 yılı Direktörü Kamiar Maleki ise etkinliğe yurtdışından katılacak galerilere ilişkin bilgi verdi.

Mimari konsept tasarımından hareketle, İstanbul'da bir parkta ilk kez çağdaş heykel sergisi izlenime sunulacak. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün desteğiyle yapılacak "Beşinci Element" adlı serginin küratörlüğünü Prof. Hasan Bülent Kahraman üstlendi.

Fuarın ilgi gören tartışma ve konuşma serisi CI Dialogues, 14 ve 15 Eylül'de "Hareket" konusunu sanatsal bakış açısıyla ele alacak. Akbank Sanat, etkinlik kapsamında yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan'ı ağırlayacak.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW tarafından Güney Afrikalı sanatçı Ester Mahlangu'nun 12. BMW Art Car eseri de fuarda sergilenecek.

Etkinliğin 12. edisyonu, Akbank desteği ve Ferko ile Yıldız Holding ortak sponsorluğunda Lütfi Kırdar Rumeli Salonu ve İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Contemporary Istanbul 17 Eylül'de sona erecek.