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Çöp kamyonuyla göçmen kaçakçılığı soruşturması

- Marmaris'ten Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 12 kişinin çöp toplama kamyonuyla kaçışlarını organize ettiği öne sürülen Gürcistan uyruklu iki kişi yakalandı - Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı

Çöp kamyonuyla göçmen kaçakçılığı soruşturması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 12 kaçak göçmenin çöp toplama kamyonuyla kaçışlarını organize ettiği iddia edilen Gürcistan uyruklu iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Suriyeli 12 göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Gürcistan uyruklu firari V.A. ve P.S'yi yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan zanlılardan P.S. tutuklandı, V.A. ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 9 Ekim'de takip sonucu yabancı uyruklu göçmenleri çöp ve geri dönüşüm kamyonuyla kaçırılırken yakalamıştı. Kamyonu kullanan Ö.F.K. gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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Göçmen KaçakçılığıGürcistanMarmarisMuğlaSuriye
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