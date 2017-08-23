Çöp poşetinde bulunan bebek

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dün çöp poşetine sarılı halde bulunan yeni doğmuş bebek hastanede kuvöze alındı.

Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı bulunan bebeğin önce Yerköy Devlet Hastanesine ardından da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

"Ramazan" ismi verilen bebek için doktorların ve hemşirelerin seferber olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca, şunları ifade etti: "Yerköy ilçemizde çöp poşetine sarılı, durumu kötü halde bulunan bebeğin Yerköy Devlet Hastanemizde yapılan müdahalenin ardından şehir hastanemize sevkini gerçekleştirdik. Acil serviste gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra yeni doğan servisimize aldık. Kuvözde bakımı yapılıyor."

Diğer yandan, polis ekipleri bebeğin anne ve babasının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğumundan kısa süre sonra dün çöp poşetine sarılı halde bir binanın girişine terk edilen bebek, binadaki bir kişi tarafından bulunarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.