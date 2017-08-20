Çöplerin döküldüğü alan halk plajına dönüştürüldü

VAN(AA) - Van'da, vatandaşların göl kıyılarından daha iyi yararlanmalarını sağlamak ve Van Gölü sahillerini turizme kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Edremit ve Erciş belediyelerinin ardından Van Gölü kıyısındaki Gevaş Belediyesi de atıl durumdaki araziyi halk plajına dönüştürerek, vatandaşların hizmetine sundu.

Akdamar iskelesi yanındaki alanı saz ve çöplerden arındıran belediye ekipleri, plaj futbol ve voleybol sahaları, duş alma ve soyunma kabinleri gibi alanların bulunduğu 850 metrelik halk plajını ilçeye kazandırdı.

Halk plajı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile belediyenin ortak düzenlediği Plaj Futbol Ligi Gevaş Etabı müsabakalarıyla hizmete açıldı. Müsabakalarda, Gevaş, TEİAŞ, Karayolları ve Eczacılar takımları plajda karşı karşıya geldi.

100 kamyon kum serildi

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AA muhabirine, halk plajının özellikle Akdamar Adası karşısında, burayı ziyarete gelen binlerce insanın görebileceği bir noktada yapıldığını söyledi.

Alanda bir ay boyunca hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Hakan, şöyle konuştu:

"Halk plajı fikri oluştuğu zaman bunu başarabileceğimize inandık. Öncelikle belirlediğimiz alanda altyapı düzenlemesi yaptık. Sazlıkları ve çöpleri temizledik, hafriyat çalışması başlattık. Bütün düzenlemelerin ardından halk plajını oluşturduğumuz alana 100 kamyon kum taşıdık. 'Sadece halk plajı olmasın, bunun yanında plaj futbolu ve voleybolu yapılsın' dedik. Van-Tatvan karayolu ile Van Gölü arasında kalan bir bölüm olduğundan otopark sorunu vardı, onu da çözdük. Aslında burayı ön çalışma ve hızlandırılmış bir programla halkımıza kazandırdık ama yetmez. İnşallah burayı gelecek yıl herkesin tanıyıp bileceği bir tesis haline dönüştüreceğiz."

Hakan, "Çöple, katı atıkla gündeme gelen Van Gölü sahillerinin artık halk plajı ve spor faaliyetleriyle gündeme gelecek olmasının gururunu yaşıyorum. Vatandaşlarımız gelip bu plajı rahatlıkla ücretsiz kullanabilir." dedi.