Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan nineye polislerden ziyaret

- Adıyaman'da ''Toplum Destekli Polis'' ekipleri, çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan 90 yaşındaki Sıdıka Bilgin'i ziyaret ederek, kendisinin elini öptü - Bilgin: - "Bayrağımı çok seviyorum. Çöpten bulup evime getirdim. Evime astım"

Çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan nineye polislerden ziyaret

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da polis ekipleri çöpte bulduğu Türk bayrağını evine asan Sıdıka Bilgin'i ziyaret etti.

Merkez Musalla Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 9 çocuğu bulunan 90 yaşındaki Bilgin, dün mahallede gezerken çöpte Türk bayrağının olduğunu gördü. Bayrağı çöpten çıkararak öpen Bilgin, daha sonra evine götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli polis ekipleri, bugün Sıdıka Bilgin'i evinde ziyaret ederek, kendisinin elini öptü.

Türk bayrağını çok sevdiğini söyleyen Bilgin, "Türk bayrağı bizim bayrağımız. Çöpten bulup evime getirdim. Evime astım." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
90 Yaşındaki Sıdıka BilginAdıyamançöpte Bulduğu Türk BayrağıEvinin Odası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5