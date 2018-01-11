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Çöpteki poşette 25 bin liralık altın bulan sığınmacı altınla ödüllendirildi

- Adıyaman Valisi Kalkancı, hurda toplarken poşette yaklaşık 25 bin lira değerinde altın bulan Suriyeli sığınmacıyı makamında ağırladı ve altınla ödüllendirdi

Çöpteki poşette 25 bin liralık altın bulan sığınmacı altınla ödüllendirildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, bir süre önce çöp konteynerinde poşet içerisinde altın bulan Suriyeli sığınmacıyı altınla ödüllendirdi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, zihinsel engelli olduğu belirtilen ve konuşmakta zorlanan 35 yaşındaki Suriyeli Zekeriya Tutüncü'nün bir süre önce hurda toplarken çöp konteynerinde poşet içerisinde bulduğu ziynet eşyaları, bir yakını tarafından polis merkezine teslim edildi.

Altınları polis merkezine götüren kayınbiraderi Yahya El Recco ile Tutüncü'yü kabul eden Vali Kalkancı, duyarlılıkları ve erdemli davranışından dolayı Suriyeli sığınmacılara teşekkür etti.

Kalkancı, yaptığı açıklamada, maddi durumu iyi olmamasına rağmen altınları polise teslim eden Recco'nun asil ve örnek bir davranış gösterdiğini belirtti.

Vali Kalkancı, "Müslüman kimliğimiz ve Allah'tan korkumuz, bize ait olmayanın sahibine iadesi açısından son derece önemlidir. Yahya el Recco kardeşimiz bunun yüklediği sorumluluğu yerine getirmiştir. Allah onun iyi ve güzel kalbinin mükafatını verecektir." ifadelerini kullandı.

Tutüncü ve Recco ise Vali Kalkancı'ya teşekkür etti.

Kalkancı, Tutüncü'yü altınla ödüllendirdi.

3 Ocak Çarşamba günü, Adıyaman'da Kab Mahallesi'nde Zekeriya Tutüncü'nün, hurda toplarken çöp konteynerinde bir poşette bulduğu ziynet eşyaları kayınbiraderi tarafından polis merkezine teslim edilmişti.

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