"Çöp"ten sağlanan enerjiyle domates yetiştiriyorlar

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmete sokulan "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde açığa çıkan enerjiyle ısınan su kullanılarak bin 250 metrekarelik seradan her yıl yaklaşık 25 ton domates elde ediliyor.

Konya'nın çöplerinin depolandığı Aslım Katı Atık Sahasında kurulan Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi'nde katı atıklar elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Açığa çıkan enerjinin, tesisin yanında bulunan sera içine yerleştirilen borulardaki suyu ısıtmasıyla da domates üretimi yapılıyor.

Bombus arısının döllenmeyi sağladığı serada yetiştirilen domatesler, lezzet ve aroması nedeniyle ilgi görüyor.

Tesisin sorumlusu ve çevre mühendisi Rıdvan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tesiste metan gazından elektrik üretildiğini, bu işlem sırasında açığa çıkan ısıyla da seracılık yaptıklarını söyledi.

Yıldız, tesisin yanında bulunan bu serada her yıl 25 ton domates üretildiğini belirterek, "Döllenmenin sağlanabilmesi için bin 250 metrekarelik seramıza bombus arılarını getirdik. Seradaki sıcaklığı minimum 15, maksimum 24 derecede tutmaya çalışıyoruz. Bunu da seranın içinde bulunan boruların ısınmasıyla sağlıyoruz." dedi.

Yılda ortalama 4-5 kez hasat yaptıklarını anlatan Yıldız, "Amacımız metan gazından neler elde edilebileceğini göstermek ve çöpün kötü bir şey olduğu izlenimini ortadan kaldırmak. Her yıl ağustos ayında ekim yapıyoruz ve bir yıl boyunca 25 ton ürün elde ediyoruz." diye konuştu.

Üretime başladıkları 2013 yılından bu yana 100 ton domates ürettiklerini belirten Yıldız, "Domatesler tamamen hormonsuzdur. İyi tarım vasfına sahiptir. Domateslerimizi tüketmek isteyenler de yalnızca tesisimize gelerek satın alabiliyor." ifadesini kullandı.

Yıldız, yaklaşık 2 bin 700 domates fidesinin bulunduğu serada 2 kişinin istihdam edildiğini söyledi.