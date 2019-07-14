Çöpten sofraya geri dönüşüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, Beykoz Belediyesi’nin öncüsü olduğu Sıfır Atık Projesi’nin sürdürülebilir çevre için önemine dair başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Ankara’daki birçok kamu kurumunda etkin şekilde uygulanıyor. Seferberliğe dönüşen projede yeni hedef Türkiye'ye örnek olacak bir sıfır atık ilçesi oluşturmak.



Pazar Atıkları Doğaya Kazandırılıyor







Sıfır Atık Projesi’ne ilk başlayan kamu kurumlarının başında gelen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘Çevre Beratı’ ödülü alan Beykoz Belediyesi, Türkiye’de öncülük ettiği “Sıfır Atık Projesi”ni pazar yerlerinde uyguluyor. Pazarlardan toplanan sebze ve meyve atıkları kompost halinde toprakla buluşuyor. Haftanın 7 günü kurulan pazarlardan çıkan sebze ve meyve atıkları ambalaj atıklarına karışmadan kaynağında ayrı toplanıyor. Organik atık yönetimi kapsamında, ilçedeki market ve restoranlara bilgi verilip atıklar konteynerlerde ayrı birikiyor. Böylece çöpler kompostlaştırılarak doğaya kazandırılıyor.

Bitkisel Atıklardan Meyve ve Sebzelere Geri Dönüşüm



Beykoz Belediye yemekhanesindeki yaklaşık 60 ton gıda atıklarını içeren ıslak yapıdaki biyobozunur atıklar da kompost makinesiyle dönüştürülerek geri kazanılıyor. Eylül 2016’dan beri devam eden projeyle 15 ton kompost, Paşamandıra Meyve Bahçesi’nde toprağa uygulandı. Böylece meyve bahçesinde kimyasal gübre konmadan lezzetli doğal meyve ve sebzeler yetiştirildi.



Başkan Murat Aydın: “Temiz çevre ve ekonomiye katkı için Sıfır Atık”







Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, temiz çevre ve ekonomiye katkı için Sıfır Atık Projesi’ne önem verdiklerini vurgulayarak: “Sıfır Atıkla ilgili diğer ülkelerde de yürütülen çok önemli çalışmalar var. Örneğin Dünya Çevre Örgütü ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), plastik kirliliğine dikkat çekmek için plastik bir şişenin doğada çözünmesini 450 yıl gösterecek olan dünyanın en uzun canlı yayını başlattı. Atıklarımızı kaynağında ayrıştırmamız, bize emanet olan doğamızı korumak için yapmamız gereken en önemli reflekslerin başında geliyor. Biz de bu bilinçle “Sıfır Atık”a ulaşmak için organik ve tüm atıkları kaynağında yönetmeye çalışıyoruz. Arzumuz, bu uygulamanın tüm ilçe ve kamu kurumlarında yaygınlaşması. Bu amaçla içinde sosyal sorumluluk da barındıran geri dönüşüm projelerine ağırlık vereceğiz” dedi.