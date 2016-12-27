"Çorbaya kal, büte kalma" etkinliği

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi (BÜ) Öğrenci Konseyince organize edilen "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliğinde Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrencilere çorba dağıttı.

BÜ Öğrenci Konseyince, Bingöl Belediyesinin desteğiyle üniversitenin öğrenci girişinde sıcak çorba ikramı yapıldı. Çorba kazanlarından çorba dağıtan Belediye Başkanı Barakazi ile Rektör Prof. Dr. Çapak, öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

Geleneksel "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliğinin bu yıl 4. düzenlediklerini dile getiren Öğrenci Konseyi Başkanı Melih Durmuş, final sınavları döneminin başlaması nedeniyle öğrencilere destek olmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledikleri söyledi.

Durmuş, öğrencilerin düzenlenen etkinlikten memnun kaldığını belirterek, "Final haftasında öğrenci arkadaşlarımızın sınıfa ellerinde sıcak çorba ile çıkmaları güzel bir görüntü oluşturdu. Etkinliğimiz bundan sonra da devam edecek." dedi.