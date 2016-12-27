Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

"Çorbaya kal, büte kalma" etkinliği

- Bingöl Üniversitesi Öğrenci Konseyince organize edilen "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliğinde Belediye Başkanı Barakazi ile Rektör Prof. Dr. Çapak öğrencilere çorba ikram etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi (BÜ) Öğrenci Konseyince organize edilen "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliğinde Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrencilere çorba dağıttı.

BÜ Öğrenci Konseyince, Bingöl Belediyesinin desteğiyle üniversitenin öğrenci girişinde sıcak çorba ikramı yapıldı. Çorba kazanlarından çorba dağıtan Belediye Başkanı Barakazi ile Rektör Prof. Dr. Çapak, öğrencilere sınavlarında başarı diledi.

Geleneksel "Çorbaya kal, büte kalma" etkinliğinin bu yıl 4. düzenlediklerini dile getiren Öğrenci Konseyi Başkanı Melih Durmuş, final sınavları döneminin başlaması nedeniyle öğrencilere destek olmak ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledikleri söyledi.

Durmuş, öğrencilerin düzenlenen etkinlikten memnun kaldığını belirterek, "Final haftasında öğrenci arkadaşlarımızın sınıfa ellerinde sıcak çorba ile çıkmaları güzel bir görüntü oluşturdu. Etkinliğimiz bundan sonra da devam edecek." dedi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BİNGÖLBingöl üniversitesiçorba Dağıtımı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.