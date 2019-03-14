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Çorlu Belediyesine grev kararı asıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası üyeleri, Çorlu Belediyesine grev kararını astı.Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, geçen yıl aralık ayından bu yana süren görüşmelerde anlaşma sağlanamaması...

Çorlu Belediyesine grev kararı asıldı
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TEKİRDAĞ (AA) - Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası üyeleri, Çorlu Belediyesine grev kararını astı.

Çorlu Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, geçen yıl aralık ayından bu yana süren görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika grev kararı aldı.

Çorlu Belediyesi önünde toplanan işçiler, sendikanın kararını belediye binasına astı.

Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, burada yaptığı konuşmada, grev kararı asılması sonrası yasal sürenin dolması sonrasında grevi uygulayacaklarını söyledi.

Alın terini istemenin işçinin en doğal hakkı olduğunu ifade eden Özkan, "Tekirdağ bölgesinde en düşük yevmiyeyi alan Çorlu Belediyesi'ndeki işçi arkadaşlarımızdır. Belediye başkanı ile bir görüşme yaptık. Bunun masada biteceğini söyledi. Yasal süreç bugün itibarıyla bitmiştir. Bir grev sürecine girmek üzereyiz. Grev, işçinin en son silahıdır, en son istediği şeydir." diye konuştu.

Özkan, 7 gün içerisinde anlaşma sağlanamadığı taktirde, 114 işçinin greve başlayacağını kaydetti.

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BelediyeÇorluGrev Kararı
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