TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, sersemleterek kesim işlemlerinin Trakya bölgesinde ilk defa Çorlu'da uygulamaya başlandığını belirterek, "Yaklaşık 2 milyon liralık bir yatırım yaparak, burayı Trakya Bölgesi'nin en güvenli ve kalite belgeleri tam mezbahası haline getirdik." dedi.

Albayrak, Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan Çorlu Belediye Mezbahası'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok az yerde uygulanan ve Trakya Bölgesi'nde ilk defa Çorlu'da uygulanmaya başlanan büyük baş hayvan kesimlerindeki sersemleterek kesim yönteminin diğer klasik yöntemden çok daha iyi ve kolay olduğunu anlattı.

Kadir Albayrak, ''Bu mezbahanın artık yenilenmesi gerekiyordu. Buranın mutlaka modernize edilmesi gerekiyordu. Buraya, yaklaşık 2 milyon liralık bir yatırım yaparak, burayı Trakya Bölgesi'nin en güvenli ve kalite belgeleri tam mezbahası haline getirdik. Çalışmalarımız devam ediyor ve Çorlu için bu gerekliydi'' diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın geride bırakıldığını ve bu bayramda ilk defa Çorlu'da yeni bir sistem getirdiklerini belirten Albayrak, dinimize göre kurbanın hırpalanmadan ve en kolay şekilde kesilmesinin esas olduğunu kaydetti.

Albayrak, sosyal medyada ve benzeri iletişim araçlarında kendilerini çok rahatsız eden kesimler gördüklerini dile getirerek, ''Özellikle bu mezbaha modernize edilirken büyük baş hayvanların hırpalanmadan, zedelenmeden, kolay bir şekilde kesilmesi için yeni bir sistemi hayata geçirdik. Burada, hayvanı önceden kafasına hava vererek sersemleterek kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylece, hayvan kesim sırasında ne kendisine ne de kesim görevlilerine zarar veremiyor. Bu çok daha güzel bir sistem'' değerlendirmesini yaptı.

Kendilerinin yaklaşık olarak 3,5 yıldır görevde olduklarını aktaran Albayrak, bu zaman içerisinde çok güzel projeleri hayata koyduklarını ve bazı çok büyük önem taşıyan kalite belgelerini de almayı başardıklarını anlatı.

Modernize edilen Çorlu Mezbahası basın mensuplarına gezdirilirken, yeni sistemde bir büyükbaş hayvan kesimi de gerçekleştirildi.