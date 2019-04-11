"Corpus Sigorta rekabetin sert olduğu sektörde farklı noktada duracak"

İSTANBUL (AA) - Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren Corpus Sigorta Genel Müdürü Sertem Demir, "Corpus Sigorta rekabetin oldukça sert olduğu bir sektörde farklı bir noktada duracak. Endüstriyel ve ticari segmentlerde, konvansiyonel ürünlerde, aracılar tarafından kolay ulaşılabilir, tutarlı ve işlevsel yanıtlar ve makul çözümler üreten bir şirket olacak." ifadelerini kullandı.

Demir yaptığı açıklamada, Corpus Sigorta'nın 4 ay önce faaliyete başladığını belirterek, Maher Holding bünyesinde oldukça tecrübeli bir ekibin bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini, faaliyete başladıklarında ise hedef ve stratejiler çerçevesinde çalışmaları hızlandırdıklarını kaydetti.

Ekiplerine yeni isimler katıldığını, teknolojik altyapının yenilendiğini ifade eden Demir, şunları aktardı:

"Marka kimliğimiz çerçevesinde ofisimiz tasarlandı ve yerleştik. Kurumsal kimlik çalışmalarımız tamamlandı. Kısacası bir taraftan üretimi sürdürürken diğer taraftan yeni markamızın hedefleri ve bu hedeflere ulaşması konusunda ihtiyaç duyduğu ortamı sağladık. Corpus Sigorta rekabetin oldukça sert olduğu bir sektörde farklı bir noktada duracak. Endüstriyel ve ticari segmentlerde, konvansiyonel ürünlerde, aracılar tarafından kolay ulaşılabilir, tutarlı ve işlevsel yanıtlar ve makul çözümler üreten bir şirket olacak.

Her düzeyde kolay ulaşılabilen ve aracıların iş süreçlerini daha konforlu hale getiren bir kurum olacağız. Farklı olacağız ama bu farklılık şekilde, isimde ve söylemde kalmayacak. İşlevi olan, üretimi ve aracıları destekleyen, çözüm odaklı bir farklılık olacak. Zamanla bu tarzımız tüm iş ortaklarımız tarafından tecrübe edilecek. Sonuçta yeni olmak sadece 'yeniyim' diyerek olmuyor. Tüm iş süreçlerine işlevsel yenilikler getirmeniz gerekiyor. Bu konudaki tüm çalışmalarımız tamamlandı ve planlama aşamaları bitti."

Demir, farklı sektörlerde oluşan ve gelişen alanlarla ilgili çözüm üreten çalışmaların olacağını bildirerek, "Bunun yanında reasürans çözümlerini iyi kullanarak yeni branş ve ürünlerde de var olacağız. 4 aylık süre içinde garanti ürünleri, vinç operatörleri için sorumluluk ve havacılık sigortaları alanlarında aktif olmak adına önemli adımlar attık. Bu alanların benzeri ve niş olarak tanımlanabilecek ürünler üzerinde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin endüstriyel ve ticari segment olduğuna işaret eden Demir, büyümeyi hedefledikleri, farklılık yaratmayı amaçladıklarını, oto sigortalarında ise en baştan çizdikleri strateji doğrultusunda proje ürünlerinde yer alacaklarını bildirdi.

Demir, şirketin Maher Holding bünyesinde faaliyete başlamasının üzerinden 4 ay geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Marka çalışmalarımız tamamlandı, kurumsal kimlik dokümanlarımız kullanıma alındı. Yeni dağıtım kanalları ve yeni ekip arkadaşları aramıza katıldı. Bilgi işlem altyapısı geliştirildi, raporlama yazılımları satın alındı, bunların uygulama projeleri başlatıldı. Bu süre içinde hasar departmanımızın yapısını baştan kurguladık ve 4 aylık süre içerisinde bir aracıdan dahi hasarlarımızla ilgili bir aksaklık mesajı almadım. Hasar departmanında kurguladığımız yapı, şirket büyümesine otomatik olarak uyum sağlayarak genişleyebilen bir yapı. Kurumsal kimlik çalışmamız doğrultusunda hazırlanan yeni ofisimize taşındık. Bu ve benzeri yatırımlar devam edecek ve Corpus Sigorta tutarlı bir şekilde hedeflediği alan ve segmentlerde büyüyecek."