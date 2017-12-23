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Çorum'da altyapı çalışmasında tarihi yapı bulunması

- İskilip ilçesinde 170 yıl önce inşa edildiği belirlenen buluntuya ilişkin kazı çalışması tamamlanırken bölgede benzer yapılar olduğu ihtimali üzerinde duruluyor - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun incelemeleri sonrası çalışmalara yön verilecek

Çorum'da altyapı çalışmasında tarihi yapı bulunması

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde, belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında bulunan Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen tarihi yapıya ilişkin kazılarda, 20 metrekarelik bir alan üzerinde tek odalı bir bölüm ile karşılaşıldı.

İskilip Belediyesi tarafından 14 Aralık'ta Kaleboğazı Mahallesi'nde yürütülen meydan ve çevre düzenleme çalışması sırasında, iş makinesinin tekerleğinin çukura düşmesi sonucu tespit edilen tarihi yapının bulunduğu bölge ile ilgili araştırma yürütülüyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden tespit kazısı izni alınmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çorum Müzesi arkeologları tarafından başlatılan kazı çalışmasında, yüzeyden yaklaşık 60 santimetre derinde bulunan tarihi yapının tamamı açığa çıkarıldı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, yaklaşık 170 yıl önce inşa edildiği düşünülen yapıda 9 gündür çalışma yürüten arkeologlar, 20 metrekarelik bir alan üzerinde tek odalı bir yapıyla karşılaştı.

Koruma altına alınan bölgede, söz konusu yapının çökme riskine karşı güçlendirme çalışması yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, tarihi yapının tamamen açığa çıkarıldığını ancak bitişiğinde başka yapıların olabileceğine dikkati çekerek, ileriki günlerde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyelerinin yapacağı incelemenin ardından çalışmalara yön verileceğini kaydetti.





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