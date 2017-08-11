Çorum'da baraj gölünde kaybolan iki kişinin cesetleri bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde dün Koçhisar Baraj Gölü'nde kaybolan kişi ile kayınbiraderinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Balık tutmak için gittikleri gölde kaybolan Emrah Erdoğan (26) ve kayınbiraderi Cuma Mercan'ı (18) arama çalışmalarına gece verilen aranın ardından havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.
AFAD Sualtı Arama Kurtarma ekibi, gölde Erdoğan ve Mercan'ın cesetlerine ulaştı.
Mercan ve eniştesinin cenazeleri, incelemenin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erdoğan'ın bir hafta önce evlendiği öğrenildi.
Dün, aileleriyle piknik yapan Erdoğan ve Mercan, Koçhisar Barajı'na gitmiş, akşam eve dönmemeleri üzerine yakınları, kayıp ihbarında bulunmuştu. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, baraj gölü kenarında Erdoğan ve Mercan'a ait kıyafetler bulmuştu.