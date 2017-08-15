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Çorum'da cami bahçesindeki silahlı saldırı

- Saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Saldırı anının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

Çorum'da cami bahçesindeki silahlı saldırı

ÇORUM (AA) - Çorum'da cami avlusunda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ulu Cami'nin şadırvanında dün öğle saatlerinde abdest aldığı sırada ensesinden silahla vurularak ağır yaralanan Ramazan Güllü (27), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü.

Aynı olayda kolundan yaralanan İsmail Yetişgen'in (76) tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bu arada olayın şüphelisi Üzeyir M'nin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan saldırı anının kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, şüpheli Üzeyir M'nin, şadırvanda abdest alan Güllü'nün yanına yaklaşarak ensesine iki el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaşması, Güllü'nün de yere yığılma anı yer alıyor.

İsviçre'de yaşayan ve tatil için Çorum'a gelen Güllü (27), dün öğle namazını kılmak için geldiği Ulu Cami'nin şadırvanında abdest aldığı sırada, kız kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Üzeyir M'nin (40) silahlı saldırısına uğramış, tabancayla açılan ateş sonucu Güllü ensesinden, yanında abdest alan Yetişgen de kolundan yaralanmıştı.

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