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Çorum'da cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

- Polis ekiplerince durdurulan bir araçta kullanımı yasak cinsel içerikli kapsül hap, çikolata ve sıvı bulundu

Çorum'da cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir otomobilde yapılan aramada kullanımı yasak cinsel içerikli kapsül hap, çikolata ve sıvı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada toplum sağlığını tehlikeye atan ve kullanımı yasak olan bin 272 adet cinsel içerikli kapsül hap, 578 adet cinsel içerikli çikolata, 660 adet (110 ml) cinsel içerikli sıvı ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ş.O. gözaltına alındı.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsel Içerikli ürünÇorumOperasyon
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