Çorum'da dolandırıcılık iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'da, kredi kartını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphe üzerine takibe aldıkları F.G. (35) ve O.T'yi (25) kentteki bir ATM'ye kredi kartı kopyalama cihazı yerleştirirken suçüstü yakaladı.
Zanlıların üst aramasında, banka ve kredi kartlarını kopyalamada kullanılan cihaz ile gizli kamera ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Karaman ve Zonguldak'ta da kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.