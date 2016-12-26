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Çorum'da dolandırıcılık operasyonu

- Altın gibi görünen pirinç külçesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Çorum'da dolandırıcılık operasyonu

ÇORUM (AA) - Çorum'da, altın görünümlü pirinç külçesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'e bağlı Karahacip köyünde yaşayan Ö.A'nın evinden 1 adet tabanca ile bir miktar para çalındığı iddiası üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Araştırma kapsamında hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin S.Y, M.T, F.B, T.Ö. ve B.T. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Şüphelilerin 4,5 kilogram ağırlığında pirinç külçesini Çorum, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Amasya'da "altın" dişe satmaya çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise dolandırıcılık yaparken kullandıkları pirinç külçesi ile tabanca da ele geçirildi.

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ÇorumDolandırıcılıkOrtaköy
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