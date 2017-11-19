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Çorum'da evinde sis bombası patlayan kişi gözaltına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir apartmanın ikinci katındaki evde sis bombası patladı.Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir apartmanda önce patlama sesi meydana geldi, ardından etrafa yoğun sis yayıldı.Patlamanın ardından ihbar üzerine...

Çorum'da evinde sis bombası patlayan kişi gözaltına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir apartmanın ikinci katındaki evde sis bombası patladı.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir apartmanda önce patlama sesi meydana geldi, ardından etrafa yoğun sis yayıldı.

Patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Polis ekipleri binada yaptıkları incelemede, Mehmet Zeren'e ait ikinci kattaki evde, yasa dışı yollardan temin edilen sis bombasının infilak ettiğini belirledi.

"Yasa dışı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alınan zanlının, ifadesinde sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini belirterek, "Evde patlama meydana gelince panikle sis bombasını evimin balkonuna attım. Duman balkondan mahalleye yayıldı." dediği öğrenildi.

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APATMANÇorumGözaltıSis Bombası
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