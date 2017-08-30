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Çorum'da halk otobüsünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

- Otobüste çıkan kavgada, sürücü ile yanındaki arkadaşı bıçakla yaralandı, aracın bazı camları kırıldı - Yaşananlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi

Çorum'da halk otobüsünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da halk otobüsünde çıkan kavgada, sürücü ile arkadaşı bir başka aracın şoförü bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Hürriyet Meydanı-Akkent seferini yapan Seyit Ahmet Bolat'ın kullandığı özel halk otobüsü, Akkent Mahallesi'ndeki semt sahası yakınında, önündeki otomobil durunca yavaşladı. Bu sırada ön tarafa gelen yolcular V.A. ile H.Ö, sürücünün yanındaki koltukta oturan bir başka halk otobüsünün şoförü Adem Dinç'e saldırdı.

Dinç'i darbetmeye çalışan V.A. ile H.Ö, sürücü ve bazı yolcular tarafından otobüsten indirilmeye çalışıldı. Çıkan arbedede, sürücü Bolat bacağı, Dinç ise kol ve göğsünden bıçakla yaralandı. V.A. ve H.Ö. ile otobüsün önünde duran otomobildeki kişi tarafından aracın bazı camları taş ve sopalarla kırıldı.

Yaralılar, yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan 3 zanlı, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Bu arada, yaşanan bıçaklı kavga otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, halk otobüsünün, Akkent Mahallesi'ndeki durağa geldiği sırada önündeki otomobil nedeniyle durması, ardından 2 yolcunun ön taraftaki Adem Dinç'e saldırması yer alıyor. Arbede esnasında kendisini savunmaya çalışan Dinç ile otobüs şoförü Bolat'ın bıçaklanmasının yansıdığı kayıtlarda, otobüsün bazı camlarının kırıldığı, araçtaki kadın ve çocuk yolcuların panik yaşadığı da görülüyor.

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