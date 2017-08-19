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Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.İddiaya göre, Çamlıpınar köyündeki kahvehaneye giden Mustafa A. ile husumetli olduğu iddia edilen Arap Ali A. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın...

Çorum'da kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çamlıpınar köyündeki kahvehaneye giden Mustafa A. ile husumetli olduğu iddia edilen Arap Ali A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A, tabancayla kahvehane içerisinde rastgele ateş etti. Arap Ali A'nın bulunduğu masada oturan Turgut Şah başı, Erol Sarıca ise ayağından yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turgut Şah'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan Mustafa A, jandarma ekiplerince köyde yakalandı.

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ÇorumLaçinSilahlı Kavga
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