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Çorum'da kamyon tıra çarptı: 1 ölü

- Kazada kamyon içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince uzun uğraşların ardından çıkarılan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Çorum'da kamyon tıra çarptı: 1 ölü

ÇORUM (AA) - Çorum'da, seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

İsmail Kayar'ın (58) kullandığı hafriyat yüklü 19 EA 646 plakalı kamyon, çevre yolundaki Burunçiftlik kavşağı civarında aynı istikamette seyreden Hüseyin Yıldız yönetimindeki 53 K 2387 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücü Kayar, çarpmanın ardından kamyon içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Kayar'ı çıkardı.

Ağır yaralı olarak ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonun, kazadan önce şaftının kırıldığı öğrenildi.

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ÇorumHitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırm HastanesiKamyon Kazası
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