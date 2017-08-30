Çorum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk Yazar'ın (43) kullandığı 06 TFY 89 plakalı otomobil, Çorum-Sungurlu Karayolu'ndaki Şehit Orhan Yazdıç Galericiler Sitesi önünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Yazar ile eşi Sibel (37) ve çocukları Ceren (12), Ecem (17) ve Yusuf Salih Yazar araçta sıkıştı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.