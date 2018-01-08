Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

- Kazada hayatını kaybeden iki kişi hakkında dün jandarmaya kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi

Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çayhatap köyü yakınlarındaki dere kenarında kazalı otomobili gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına devrildiği tespit edilen 19 EA 504 plakalı araçtaki Elvan Sucu (75) ile Sadık Yağcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı nezaretinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Sucu ve Yağcı'nın cenazeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberi alarak kaza yerine gelen Sucu'nun oğulları babaları için gözyaşı döktü.

- Aileleri kayıp ihbarında bulunmuş

Tevfikiye köyünde yaşayan Sucu ile Yağcı'nın, dün sabah saatlerinde Çorum'a gitmek üzere köyden ayrıldıkları, geri dönmemeleri üzerine ailelerince Alaca İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunulduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇorumDene YatağıOtomobilTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5