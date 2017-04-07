Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpek Kılıçkan'ın (27) kullandığı 06 AV 7720 plakalı otomobil, Çorum-Samsun karayolunun 5. kilometresinde yoldan çıkıp bariyerleri aştıktan sonra dereye devrildi.
Araçtaki Asiye Eryılmaz (79) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü ile Canan Kılıçkan (55), ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Eryılmaz'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.