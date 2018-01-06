Çorum'da otomobil devrildi: 5 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Süleyman Demir'in (48) kullandığı 06 EDF 65 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum karayolu Koparan mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Döne (72), Gülender (43), Ali (46) ve Duran Demir (50) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Döne Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.