Çorum'da otomobilin çarptığı kadın öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Muharrem K'nin (40) kullandığı 19 TZ 920 plakalı otomobil, çevre yolu Osmancık üst geçidi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve elindeki poşetler etrafa saçılan kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.