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Çorum'da şüpheli ölüm

- Sungurlu'da 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Çorum'da şüpheli ölüm

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 20 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arifegazili köyündeki mezarlık yolu üzerinde Hasan Peşmen'in (20) hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Peşmen'in öldüğü anlaşıldı.

Ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürülen Peşmen'in ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Peşmen'in arkadaşı Emre Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, Peşmen ile uyuşturucu madde kullandıklarını, rahatsızlanması üzerine olay yerinden ayrıldığını söylediği öne sürüldü.



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ÇorumSungurluUyuşturucu
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