Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Çorum'da toplu hayvan ölümlerine inceleme

ÇORUM (AA) - Çorum'da, bir çaydaki balıklar ile buradan su içtiği tahmin edilen büyükbaş hayvanların telef olması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerince inceleme başlatıldı. Merkeze bağlı Uğrak...

Çorum'da toplu hayvan ölümlerine inceleme

ÇORUM (AA) - Çorum'da, bir çaydaki balıklar ile buradan su içtiği tahmin edilen büyükbaş hayvanların telef olması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerince inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Uğrak köyündeki bir merada otlatılan büyükbaş hayvanlardan ikisinin telef olması üzerine köy muhtarı Yaşar Sayar, veteriner çağırdı.

Veterinerin kontrolü sonucunda hayvanların zehirlenme nedeniyle telef olduğu belirlendi. Çevrede yapılan incelemede, Yılgınözü Çayı'ndaki yüzlerce bağlığın da kıyıya vurduğu ve çoğunun yüzeyde çırpındığı fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinin görevlileri inceleme başlattı. Yetkililer, su ve ölü balıklardan numune aldı.

Köy muhtarı Yaşar Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, telef olan iki hayvanın merada birden yere yığıldığını anlatarak, "Veteriner, hayvanların zehirlendiğini söyledi. Aynı saatlerde de köyün çocukları, köyümüzün iki yanından geçmekte olan Yılgınözü Çayı'ndaki balıkların öldüğü haberini getirdiler." dedi.

Köyde yaşayan Vahit Üzenç, her yıl belli dönemlerde Yılgınözü Çayı'ndan kaynaklı bu tür sorunlar yaşadıklarını söyledi. Üzenç, "1993 yılından bu yana her yıl yaz döneminde suda kirlilik oluyor. Normalde kirlilik döneminde hayvanlarımızı dışarı çıkartmaz, tarlalarımızı sulamazdık ve kayıp yaşamazdık. Bu yıl kirlilik erken yaşandı. Bu kirliliğin artık nedeninin bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bazı vatandaşların, köyden geçen çayın, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Çorum Şeker Fabrikası'nın atıklarından kirlendiği iddiaları üzerine fabrika yönetimi tarafından da inceleme başlatıldı.

Bu arada Sungurlu ilçesine bağlı Terzili köyünde geçen Budaközü Çayı'nda da benzer şekilde balık ölümleri yaşandığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Balık ölümleriçevre KirliliğiÇorumSu Kirliliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5