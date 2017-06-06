Çorum'da toplu hayvan ölümlerine inceleme

ÇORUM (AA) - Çorum'da, bir çaydaki balıklar ile buradan su içtiği tahmin edilen büyükbaş hayvanların telef olması üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerince inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Uğrak köyündeki bir merada otlatılan büyükbaş hayvanlardan ikisinin telef olması üzerine köy muhtarı Yaşar Sayar, veteriner çağırdı.

Veterinerin kontrolü sonucunda hayvanların zehirlenme nedeniyle telef olduğu belirlendi. Çevrede yapılan incelemede, Yılgınözü Çayı'ndaki yüzlerce bağlığın da kıyıya vurduğu ve çoğunun yüzeyde çırpındığı fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerinin görevlileri inceleme başlattı. Yetkililer, su ve ölü balıklardan numune aldı.

Köy muhtarı Yaşar Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, telef olan iki hayvanın merada birden yere yığıldığını anlatarak, "Veteriner, hayvanların zehirlendiğini söyledi. Aynı saatlerde de köyün çocukları, köyümüzün iki yanından geçmekte olan Yılgınözü Çayı'ndaki balıkların öldüğü haberini getirdiler." dedi.

Köyde yaşayan Vahit Üzenç, her yıl belli dönemlerde Yılgınözü Çayı'ndan kaynaklı bu tür sorunlar yaşadıklarını söyledi. Üzenç, "1993 yılından bu yana her yıl yaz döneminde suda kirlilik oluyor. Normalde kirlilik döneminde hayvanlarımızı dışarı çıkartmaz, tarlalarımızı sulamazdık ve kayıp yaşamazdık. Bu yıl kirlilik erken yaşandı. Bu kirliliğin artık nedeninin bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bazı vatandaşların, köyden geçen çayın, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Çorum Şeker Fabrikası'nın atıklarından kirlendiği iddiaları üzerine fabrika yönetimi tarafından da inceleme başlatıldı.

Bu arada Sungurlu ilçesine bağlı Terzili köyünde geçen Budaközü Çayı'nda da benzer şekilde balık ölümleri yaşandığı öğrenildi.