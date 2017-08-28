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Çorum'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İlçenin Zeytin köyü mevkisinde Şaban Makineci idaresindeki 19 RC 649 otomobil ile Bayram Demir'in kullandığı...

Çorum'da trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçenin Zeytin köyü mevkisinde Şaban Makineci idaresindeki 19 RC 649 otomobil ile Bayram Demir'in kullandığı 39 NH 773 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Şaban ve Fatma Makineci olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Eren Makineci, Ahmet Koçboğa, İbrahim ve Hayrullah Cıbır ile Bayram Demir 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Eren Makineci müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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ÇorumOsmancıkTrafik Kazası
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