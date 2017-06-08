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Çorum'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

- Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin menfeze çarparak yanması sonucu biri bebek 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Çorum'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin menfeze çarparak yanması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abdullah Erdin'in kullandığı 05 AH 004 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 2'nci kilometresinde yol kenarındaki sulama kanalına düştükten sonra menfeze çarptı.

Kazada yaralanan Erdin'in, diğer sürücüler ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldığı sırada LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde yangın çıktı ve patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Erdin, olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta yeni bir patlama riskine karşı otomobilin LPG tankı, olay yerine getirilen ustalar tarafından söküldü.

Daha sonra itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtaki cesetlerin çıkarılmasına başlandı. Uzun süren çalışmaların ardından araçtan biri bebek 4 kişinin cesedi çıkarıldı.

Büyük bölümü yanmış olan cesetler, cenaze aracıyla Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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