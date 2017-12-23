Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC kolestrol
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Çorum'da tüfek hırsızlığı iddiasına 3 tutuklama

ÇORUM (AA) - Çorum'da silah satılan bir iş yerinden tüfek çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren silah satılan iş yerinin camının kırılarak 3 av tüfeği çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatılan...

Çorum'da tüfek hırsızlığı iddiasına 3 tutuklama

ÇORUM (AA) - Çorum'da silah satılan bir iş yerinden tüfek çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren silah satılan iş yerinin camının kırılarak 3 av tüfeği çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatılan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlığı Hasan K. (24), Abbas E. (35) ve Ozan G.'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada, iş yerinden çalınan tüfekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇorumHIRSIZLIKTüfek Hırsızlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5