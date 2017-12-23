Çorum'da tüfek hırsızlığı iddiasına 3 tutuklama

ÇORUM (AA) - Çorum'da silah satılan bir iş yerinden tüfek çaldığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Çepni Mahallesi'nde faaliyet gösteren silah satılan iş yerinin camının kırılarak 3 av tüfeği çalınmasıyla ilgili soruşturma başlatılan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlığı Hasan K. (24), Abbas E. (35) ve Ozan G.'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada, iş yerinden çalınan tüfekler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.