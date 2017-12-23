Çorum'da tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

ÇORUM (AA) - Çorum'da tüfekle başından vurulan 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde bir emlakçıda çalışan Sezgin Süzer (25), iş yeri sahibi Özgür T. (37) ile sohbet ederken dükkanda bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı.

Özgür T'nin, tüfeği Süzer'den almak istediği sırada silah ateş aldı. Başından vurulan Süzer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sezgin Süzer'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Özgür T'nin polise verdiği ifadede, "olayın kazara meydana geldiğini, kendisinin tüfeği boş zannettiğini" iddia ettiği öğrenildi.