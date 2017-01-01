Çorum'da yeni yılın ilk bebeği

ÇORUM (AA) - Çorum'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği "Ömer Halis"in ilk ziyaretçisi Vali Necmeddin Kılıç oldu.

Vali Kılıç, 2016 yılının son dakikalarını Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaretine ayırdı.

Vali Kılıç, beraberinde Çorum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ve hastane yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ile Cafer ve Türkan Şirin çiftinin saat 00.01'de dünyaya gözlerini açan bebeğini ziyaret etti.

Şirin çiftini tebrik ederek, evlatlarıyla sağlıklı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulunan Kılıç, bebeğe çeyrek altın hediye etti.

Çalıştığı için doğum sırasında eşinin yanında olamayan baba Cafer Şirin'e sevinçli haberi, kardeşi Menşur Zeybek verdi. Telefonla kardeşini arayan Zeybek, sezaryenle dünyaya gelen bebeğe "Ömer Halis" ismini verdiklerini söyledi.

4 kilo 420 gram ve 52 santimetre boyundaki bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adının yaşatılması için "Ömer Halis" ismi verilen bebeğin, Şirin çiftinin dördüncü çocukları olduğu belirtildi.

Hastane yöneticisi Sinan Zehir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılının ilk bebeğinin Saat 00.01'de dünyaya geldiğini belirterek, "Allah kendisine sağlıklı uzun ömür versin. İnşallah vatanımıza ve milletimize hayırlı bir evlat, hayırlı bir vatandaş olarak yetişir. Yeni yılın da ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.