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Çorum'daki ambulans kazası

- Sungurlu ilçesinde hasta naklinden dönen ambulansın kaza yapması sonucu ölen sağlık memurunun cenazesi defnedildi

Çorum'daki ambulans kazası

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde hasta naklinden dönen ambulansın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden sağlık memuru Mehmet Akif Akbaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Çorum-Sungurlu karayolundaki kazada yaşamını yitiren 40 yaşındaki Akbaş için görev yaptığı Sungurlu Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, hastane bahçesindeki törende, Akbaş'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Gözen, Akbaş'ın vefatı nedeniyle ailesi, ilçe halkı ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından dua okunmasının ardından Akbaş için mesai arkadaşlarından helallik istendi.

Evli ve bir çocuk babası Akbaş'ın cenazesi, Ulucami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Akbaş'ın ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Kaymakam Mitat Gözen, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, ilçedeki siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sungurlu'dan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta nakli yaptıktan sonra ilçeye dönen Servet Kesekler'in kullandığı Sungurlu Devlet Hastanesine ait ambulans, dün akşam Çorum-Sungurlu karayolunun 30. kilometresinde aynı istikamette seyreden tırla çarpışmıştı. Kazada araçtaki sağlık memuru Mehmet Akif Akbaş hayatını kaybetmiş, sürücü Kesekler ile acil tıp teknisyeni Elif Çırakoğlu (25) ve Emrah Bezeniroğlu (24) yaralanmıştı.

Yaralıların hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

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