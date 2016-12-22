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Çorum'daki bıçaklama yaralama

- Sungurlu ilçesinde tartıştığı annesini başına piknik tüpü ile vurarak darbettikten sonra 8 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı

Çorum'daki bıçaklama yaralama

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde tartıştığı annesini darbeden ve bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Emine A'nın (51) darbedilerek bıçaklanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi Ali İlker E. (64) ile oğlu Mustafa E'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali İlker E, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan Mustafa E. ise "kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Madde bağımlısı olduğu belirtilen zanlının bu tür maddeler alabilmek için çöpten topladığı eşyalarını sattığı annesiyle bu nedenle daha önce de tartıştığı ve birkaç kez darbettiği öne sürüldü.

Bu arada Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Emine A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sungurlu'da dün, tartıştığı annesi Emine A'yı başına piknik tüpü vurarak darbettiği ve 8 yerinden bıçakladığı iddiasıyla oğlu Mustafa E. ile olaya karıştığı gerekçesiyle eski eşi Ali İlker E. gözaltına alınmıştı.

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Bıçakla YaralamaBıçaklamaDarpSungurlu
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