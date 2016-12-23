Çorum'dan Halep'e yardım

ÇORUM (AA) - Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından Halep için düzenlenen yardım kampanyası kapsamında temin edilen 26 ton gıda malzemesi, bölgeye gönderildi.
Kentte yaklaşık 60 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle oluşturulan İnsani Değerler Platformunca başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardımların Halep'teki ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi amacıyla tören düzenlendi.
Platform sözcüsü Zeki Kanbur, cuma namazının ardından Akşemseddin Camisi önündeki uğurlama töreninde, Suriye'nin Halep kentinde dünyanın gözleri önünde büyük bir insanlık trajedisi yaşandığı, rejiminin kuşatması altında yaşam mücadelesi veren halkın acil yardım beklediğini söyledi.
Kızılay'ın desteğiyle başlattıkları yardım kampanyasına katkı yapanlara teşekkür eden Kanbur, vatandaşların yanı sıra sivil toplum örgütlerince un, makarna ve bakliyat başta olmak üzere 26 ton gıda malzemesi temin edildiğini aktardı.
Kampanyanın devam ettiğini bildiren Kanbur, "İnşallah yardımlar toplandıkça tırlarımızı bölgeye göndermeye devam edeceğiz." dedi.
Daha sonra edilen duanın ardından yardımların yüklendiği tır, bölgeye gönderildi.