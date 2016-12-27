Çorum'dan Haleplilere 52 ton gıda yardımı

ÇORUM (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığınca Halepliler için toplanan 52 ton gıda malzemesi bölgeye gönderildi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Halep'e yönelik yardım kampanyası kapsamında temin edilen temel gıda ve yaşam malzemelerinden oluşan 52 ton yardımın, 2 tır ile Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildiği belirtildi.

Halep'te dünyanın gözleri önünde insanlık dramı yaşandığı, mazlumlara yönelik zulmün tahammül edilemez boyutlara ulaştığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Genç yaşlı, kadın erkek masum sivillerin üzerine ölüm yağdırılırken sessiz kalan, her gün yazılı ve görsel medyada karşılaştığımız kundakta katledilen bebekleri görmezden gelen uygar dünya, bize aslında kıyıma uğrayanın Halep'teki masumlar değil, insanlığın kendisi olduğunu göstermiştir. Hiçbir göz görmese, hiç kimse duymasa, tüm vicdanlar sağır olsa dahi biz Türk milliyetçilerinin dünyanın neresinde bir mazlum varsa yanında olacağımızdan, yaralarını saracağımızdan ve her daim ekmeğimizi bölüşeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bin yıldır bu coğrafya ile olan irtibatımız, tarihi ve kültürel bağlarımız ve Halep'in jeostratejik önemi bizim için bu toprakları vazgeçilmez kılmaktadır. Unutulmamalıdır ki yüzyıllarca Oğuz boyları Anadolu'yu yaylak, Halep'i kışlak olarak kullanmıştır. Halep tarihinin en mamur ve medeni dönemini Türk'ün hakimiyeti altında geçirmiştir. Bizim için Musul, Kerkük neyse Selanik, Üsküp nasıl önem arz ediyorsa Halep de aynı değerdedir. Belirtmek isteriz ki Antep neyse Halep de odur. Kilis'te yaşamını sürdüren vatandaşlarımız ne kadar değerliyse Halep'te yaşayan soydaşlarımız da o kadar kıymetlidir."



