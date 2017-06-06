LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde 50 yıldır konuşulan konuların tek tek müzakere edileceği dönemin geride kaldığını belirterek, "Çözüm iradesi varsa karar alarak yürüme zamanıdır. Bu irade ve kararlılık bizde vardır. Cenevre Konferansı, bir çözüm konferansıdır." dedi.

Akıncı, New York temaslarının ardından adaya dönüşünde Ercan Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Müzakereler kapsamındaki son liderler görüşmesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan Kıbrıs Konferansı konusunda karara varılmaması üzerine BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin mekik diplomasisi yürüttüğüne işaret eden Akıncı, bundan da bir sonuç alınamaması nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisini ve Rum lider Nikos Anastasiadis'i New York'a davet ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, liderler görüşmesinden sonuç alınamamasının nedeninin, Anastasiadis'in Cenevre için ön koşul öne sürmesini olduğunu belirterek, "Cenevre'de yapılması planlanan konferansta tüm tarafların makul çizgide adımlar atması, kararlar almasıyla bir yere varılabilir. Ortada alınan bir karar, Genel Sekreter ile varılan bir mutabakat var. O çerçeveye bağlı kalarak üzerimize düşen olumlulukları yerine getirmeye hazır olacağız. Aynı şeyi Güney Kıbrıs'tan ve Yunanistan'dan da bekleyeceğiz. Yunanistan'ın tavrı da önemli. Olumlu tavrını göstermesi lazım. Biz gerektiğinde inisiyatif ve karar aldığımızı gösterdik." diye konuştu.

- "Güney Kıbrıs'ta iç politikada seçim ön planda"

Güney Kıbrıs'ta iç politikada, 2018 yılı şubat ayında yapılacak seçimin, gündemde ön planda olduğunun görüldüğünü, Rum tarafının, çözüm hedefini ön plana alması halinde karşılıklı adımlarla çözüme ilerleyebileceklerine işaret etti.

BM Genel Sekreteri'nin okuduğu ortak metninde Cenevre Konferansı'nda tüm başlıklarda paralel bir süreç yaşanacağının yer aldığını belirten, 11 Şubat 2014 ve 12 Ocak 2017 tarihli Cenevre Konferansı bildirgelerine atıfta bulunan Akıncı, bütün konuların birbiriyle ilişkili olarak ele alınacağının, BM Genel Sekreteri tarafından vurgulandığını hatırlattı.

- "Eide, tüm taraflarla görüşmeler yapacak"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin tüm taraflara uyan bir tarih belirlemek üzere görüşmeler yapacağını kaydeden Akıncı, konferansın büyük olasılıkla haziran ayının ikinci yarısında yapılacağının ve birkaç hafta devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Eide'nin hazırlayacağı belgenin, "Güvenlik ve Garantiler" başlığında nasıl çalışılacağını gösteren ve rehber niteliği taşıyan bir belge olacağını vurgulayan Akıncı, "Sayın Eide, Güvenlik-Garantiler başlığıyla ilgili bir çözüm taslağı sunmayacak. Tüm taraflarla konuşarak sadece Cenevre'deki çalışmaları kolaylaştırıcı bir rehber hazırlayacak. Bunu, Mont Pelerin'de beş tarafın teknik düzeyde yaptığı çalışmanın bulgularından hareket ederek hazırlayacak. Eide'nin bunun dışında bir yetkisi yok." dedi.

- "Cenevre'ye yeni̇ bi̇r dönemi̇ başlatmak i̇çi̇n gideceği̇z"

"Toplum olarak bu konferansa Kıbrıs'ta yeni bir dönemi başlatmak için hazır gideceğiz." diyen Akıncı, "50 yıldır konuşulan konuların tek tek müzakere edileceği dönem artık geride kaldı. Çözüm iradesi varsa karar alarak yürüme zamanıdır. Bu irade ve kararlılık bizde vardır. Cenevre Konferansı, bir çözüm konferansıdır. Haziranın ikinci yarısında tüm tarafların kazançlı çıkabileceği yeni bir dönemi yaratmak için hazırız. Bunun gereğini yapmak için hazırlıklarımızı ve Türkiye ile yakın istişareyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Akıncı, Rum Başpiskopos 2. Hrisostomos'un kendisini hedef alan açıklamalarına ilişkin olarak da Güney Kıbrıs'ta din adamlarının siyaset yaptığını söyledi.

- "BM kasasında kilitli haritalar en son aşamada açılacak"

BM kasasında kilitli haritaların en son aşamada açılacağına işaret eden Akıncı, diğer hususlara ilişkin gelişmelerin bazı küçük rötuşlar gerektirebileceğini söyledi.

Akıncı, "İlk günden haritayı çıkarıp üzerinde çalışmaya başlayalım diye kimse düşünmesin. Rum tarafı da çözüm için karşılıklı adımlar atalım anlayışıyla Cenevre'ye gelirse bütün her şeyin birlikte halledilmesi gerekir. Dönüşümlü başkanlık, etkin katılım, mülkiyet konularında olduğu gibi toprak konusunda da adım atılmalı, ama en başta değil." değerlendirmesinde bulundu.

KTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi ", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere altı temel başlıktan oluşuyor.



