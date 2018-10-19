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Crysis serisi XBox One'a geldi

- Crytek stüdyosu tarafından geliştirilen ve oyun dünyasına damga vurarak efsane serilerden biri olan Crysis, şimdi de geri uyumluluk sistemine eklendi

Crysis serisi XBox One'a geldi
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İSTANBUL (AA) - Crytek stüdyosu tarafından geliştirilen ve oyun dünyasına damga vurarak efsane serilerden biri olan Crysis, şimdi de geri uyumluluk sistemine eklendi.

Crytek'ten yapılan açıklamaya göre, Xbox Store üzerinden satışa sunulan Crysis serisi, artık Xbox One oyuncuları tarafından da oynanabilecek.

Microsoft’un Xbox One için geliştirdiği geri uyumluluk özelliği ile klasik haline gelmiş birçok eski oyunu Xbox One konsolunda oynamak mümkün oluyor. Bu özellik ile 500’ün üzerindeki eski oyunlar, dijital olarak satın alınabiliyor ya da eski Xbox oyun diski kullanılarak yeni nesil konsolda oynanabiliyor. Konsol sahipleri, bu özelliği kullanarak artık Crysis serisini de oynayabilecek.

Verilen bilgiye göre, ilk Crysis oyunu, sisteme bir süre önce eklenmişti, Crytek firması ve Microsoft’un verdiği bu karar ile seri, geri uyumluluk sistemi üzerinde tamamlanmış oldu. Bu efsaneyi oynamak isteyen oyuncular, 3 oyun için toplamda 60 dolar ödeyerek seriye sahip olabilecek ve yeni nesil konsollarında oynayabilecek.

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