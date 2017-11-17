ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla iki konser verecek.
CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, orkestra, 23-24 Kasım'da Şef Emin Güven Yaşlıçam yönetiminde sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Hector Berlioz'un "Roman Karnaval Üvertürü" ile başlayacak konser, Sergey Rahmaninov'un şarkılarını içeren Vocalise'in orkestral versiyonu ile devam edecek.
Hollandalı Thorwald Jorgensen'in, Anis Fuleihan'ın Teremin Konçertosunu sanatseverlere buluşturacak orkestra, Robert Schumann'ın 3. Senfonisi'ni de seslendirecek.
Biletlere, CSO gişesinden, Dost Music Center'dan ve "www.biletinial.com"dan ulaşılabilecek.