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Çubuk'ta belediyeye ait depoda yangın

- Güçlükle söndürülen yangında çok sayıda oyun grubu malzemesi ve hurda araç parçası kullanılamaz hale geldi

Çubuk'ta belediyeye ait depoda yangın

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediyeye ait depoda çıkan yangında çok sayıda oyun grubu malzemesi ve hurda araç parçası kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Çubuk Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevreye yayılan dumanları görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangın nedeniyle çok sayıda oyun grubu malzemesi ve hurda araç parçası kullanılamaz hale geldi.

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AnkaraÇubukHurdalıkİtfaiyeYangın
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